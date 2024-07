Leonardo Chacón: El ‘amateur entusiasta’ hizo del triatlón su estilo de vida

Si algo distinguió al triatleta Leonardo Chacón Corrales en su etapa como deportista élite, fue su tenacidad, coraje y determinación para alcanzar sus metas.

Esas características, con el pasar del tiempo, Leo las trasladó a su vida cotidiana, no solo para iniciar un proyecto personal que creció y convenció incluso a entidades internacionales, sino también para mantenerse ligado al deporte, que le dio tantas satisfacciones, como un ‘amateur entusiasta’, tal y como él prefiere describirse.

El originario del barrio San Roque de Liberia compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, antes de pensar en dejar de lado la categoría élite y concentrarse en un emprendimiento que lo mantuviera ligado a su querida disciplina.

“Como todo en la vida, cuando veía que mi carrera deportiva como élite iba culminando, terminé mi carrera universitaria en administración de empresas y de allí empecé a desarrollar proyectos asociados a lo que me gusta hacer, que es el deporte”, confesó Chacón.

Fue así como nació la tienda deportiva, a la cual nombró con el “apodo” de guerra, que lo caracterizó en su época de deportista, donde batalló por los primeros lugares.

“Empezamos con la tienda deportiva Momia Multisport, que tiene todo lo relacionado con multideportes, y la verdad nos iba bastante bien, pero seguimos con la idea de incursionar en otros ámbitos, de crecer de acuerdo con lo que nuestros clientes nos solicitaban, y allí empezamos a explorar otras actividades”, manifestó Chacón.

Al ser un atleta reconocido y con credibilidad, poco a poco surgieron otras ideas que se fueron conjuntando, siempre de la mano con el deporte.

“Junto a un grupo de profesionales empezamos a crear la plataforma para el equipo que hoy es Momia Coaching, que tiene más de 200 atletas activos, no solo en Costa Rica, sino que entrenamos gente en Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Qatar e incluso en Europa, lo cual nos llena de orgullo y demuestra que hay confianza en lo que hacemos”, añadió Chacón.

Su profesionalismo se vio recompensado al ser contacto para que él estuviera a cargo de un proyecto deportivo que le dará a Costa Rica la oportunidad de posicionarse como un referente en el deporte que tanto practicó.

“El año pasado se dieron conversaciones con la franquicia internacional de Xterra. Ellos vieron mi que estuve en los Juegos Olímpicos, mis proyectos y confiaron en mí para traer un evento tan importante como es el Mundial de Xterra, que se realizará en agosto próximo. Es una competencia de triatlón de ciclismo de montaña que impactará al deporte costarricense y, en lo personal, me motiva”, añadió.

Leonardo Chacón Corrales es un gran admirador de su madre Marta Eugenia Corrales y su padre Rafael Corrales. Tomada del Facebook de Leonardo Chacón

Leonardo Chacón nunca dejó de entrenar

El atleta olímpico resaltó que con su proyecto aprendió que debe prepararse en todos los campos que lo rodean, por lo que además de estudiar administración de empresas con énfasis en comercio, llevó cursos de entrenador en triatlón, estudió la biomecánica de las bicicletas y, aunque le queda mucho por aprender, está determinado a mejorar para ayudar a las demás personas a cumplir sus objetivos personales.

“Si en mi vida me pongo a hacer algo, no me gusta hacerlo a medias. No porque me toque, sino porque me gusta hacerlo bien y ese es uno de los grandes mensajes que debemos dar a la sociedad. No hagamos las cosas porque nos toca, sino porque podemos hacerlo, aportarle algo a la sociedad, algo positivo, y así crecemos todos al unísono y es una satisfacción increíble”, aseguró Chacón.

Aunque dejó de viajar por el mundo en competencias élite, luchando contra el reloj y los mejores triatletas del planeta, el orgulloso liberiano mantiene una filosofía de vida apegada a lo aprendido en su juventud, la cual aplica a sus casi 40 años, que cumplirá el sábado 29 de junio.

“Trato de aplicar esta disciplina de alto rendimiento en mi vida y me da una gran satisfacción. Me mantiene activo y estoy en el deporte, donde trato de producir cosas positivas para mi país. En estas instancias soy un ‘amateur entusiasta’ que en las competencias que tomo parte, siempre que me paro en la línea de salida, salgo a ganar. No importa lo que haga”, confesó Chacón.

Leonardo, a pesar de sus múltiples ocupaciones como emprendedor, entrenador y organizador de eventos internacionales, no se ve lejos del deporte ni de salir a entrenar.

“Si hablamos de otras aristas, además del trabajo, sin duda es entrenarme al mejor nivel que puedo ahora. Lo hago porque me mantiene sano, con la mente clara. Uno se aleja del deporte de alto rendimiento, de la competencia, pero el alto rendimiento nunca se aleja de uno. Cada vez que llego donde hay una piscina quiero nadar, lo mismo que andar en bicicleta y correr. Así lo haré hasta los 70 años...”, explicó Chacón.