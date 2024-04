Danny Carvajal: el futbolista que rompe con el molde y se declara un fanático del estudio

Danny Carvajal llegó en el 2018 al fútbol de Japón y se mantuvo hasta finales del 2023 en esa liga; sin embargo, el primer año en Asia lo hizo cuestionarse una situación que él no había pensado: ¿Qué haría el día que el fútbol se acabara?

Carvajal empezó a preocuparse por el futuro de su familia, la cual está integrada por su esposa, Marcela Campos, y sus dos hijos: Samuel y Sofía. El portero de San Carlos decidió, en aquel momento en la Tierra del Sol Naciente, hacerse un fanático del estudio.

“Todo se dio porque un día quería hacer mi hoja de vida y no sabía qué poner. Entonces, hablando con mi esposa, le dije que me iba a construir mi propio currículo”, recordó.

Hoy, cinco años después, Carvajal tiene su carrera como administrador de empresas, también posee una maestría con énfasis en gestión deportiva; además, cursa el último cuatrimestre de una licenciatura en mercadeo y, a la vez, una maestría en gestión de proyectos.

Danny Carvajal se graduó en Costa Rica en la carrera de Administración de Empresas. Fotografía: Cortesía

Pero Danny no solo se quedó con carreras universitarias, sino que también se certificó en idioma inglés y portugués. Además, entiende y habla muy bien el japonés. Ante esto, el arquero norteño tiene facilidad para manejar cuatro idiomas.

“Creo que todas estas armas que he ido recogiendo me sirven para un objetivo familiar que tenemos, el cual es vivir, luego de mi carrera deportiva, en Estados Unidos. Allá me gustaría desarrollarme en la parte de gestión deportiva, ojalá comenzar en el fútbol universitario e ir evolucionando hasta llegar a la MLS, por ejemplo”, detalló.

A sus 35 años, el jugador confesó que prácticamente todos los títulos que ha conseguido los hizo vía virtual, pero esto le permitió profesionalizarse no solo en universidades de Costa Rica, sino que, por ejemplo, Danny posee un título de la Universidad de Murcia y también en el prestigioso Instituto Johan Cruyff de Barcelona, España.

LEA MÁS: Un defensor de Alajuelense cumple su otra gran pasión

“Siento que una de las claves que me permitieron conseguir los objetivos fue que gestioné muy bien el tiempo. Sí puedo decir que fue cansado, porque en ocasiones, como era virtual, me tocaba levantarme a las 2 a. m. a llevar un curso o, por ejemplo, el año en que presenté tesis en el Instituto Cruyff también tuve pruebas de grado en Administración de Empresas, eso fue muy duro”, recordó.

Danny contó que para conseguir éxito en ambas disciplinas aprovechó unas largas vacaciones que tomaron sus hijos y esposa en Costa Rica. Él se quedó en Japón y prácticamente dedicó un mes a sacar las dos tareas.

El paso por Japón cambió la vida de Danny Carvajal y también le despertó un gusanillo que ni él imaginaba tener: el gusto por prepararse y profesionalizarse.

“Los primeros meses en Japón fueron muy duros porque yo creía que Japón debía adaptarse a mí y no yo a Japón, pero llegó un momento en que mi primer club acá me puso las cartas sobre la mesa y yo tuve que entender que adaptarme era la única forma de conseguir éxito. Entonces, yo acepté la cultura, el camerino y comencé a formar parte de”, dijo.

LEA MÁS: La historia del portero tico que vive cerca de una base militar en Japón

Danny es consciente de que está en la fase final de su carrera deportiva; no obstante, no tiene temor a la vida después de los terrenos de juego, ya que considera que está listo para adentrarse en el mercado laboral sin inconvenientes.

“Ahora que estoy en San Carlos, trato de hablar mucho con los jóvenes y les explico la importancia del estudio. Yo intento que ellos entiendan que las becas que les dan acá o las que se puedan conseguir con contratos deportivos hay que aprovecharlas. Yo les puedo decir que la educación a mí me permitió entender que debía adaptarme a Japón y también me ayudó a comprender lo que era verdaderamente el profesionalismo”, finalizó.

Si usted es experto en recursos humanos o un empresario, sin duda encuentra en Danny Carvajal, el portero de San Carlos, una hoja de vida que a cualquiera puede seducir.