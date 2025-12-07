Empleo noticias

Zapatería Style abre feria de empleo para la temporada navideña

La empresa busca personal en varias zonas del país y ya está recibiendo currículums

Por Fabiola Montoya Salas

La empresa Zapatería Style anunció una feria de empleo para reforzar su personal durante la temporada navideña, con plazas disponibles en varias zonas del país.








