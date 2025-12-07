Zapatería Style abre feria de empleo para la temporada navideña

La empresa Zapatería Style anunció una feria de empleo para reforzar su personal durante la temporada navideña, con plazas disponibles en varias zonas del país.

La zapatería tiene variedad de puestos en varios puntos del país. (zapatería /zapatería)

Las oportunidades están abiertas para trabajar en San Carlos, Cartago, Liberia y Nicoya, donde la empresa busca personas responsables, con buena actitud y vocación de servicio al cliente.

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad

Excelente servicio al cliente

Disponibilidad de horarios

Presentar tres cartas de recomendación

Currículum actualizado en formato impreso o digital

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden enviar su currículum al correo: reclutamiento@zapateriastyle.com

En el asunto del correo deben indicar la sucursal en la que desean aplicar.

La empresa invitó a las personas interesadas a postularse cuanto antes, ya que se trata de vacantes temporales por la alta demanda de la temporada.

