Walmart tiene varias plazas de empleo: estos son los días en que puede aplicar en setiembre

Si anda en busca de trabajo, Walmart le da la oportunidad de sumarse a su equipo en el mes de setiembre con varias plazas en diferentes áreas.
La cadena anunció su programa “Martes de Oportunidades”, en el cual usted podrá presentarse de manera directa a uno de los supermercados más cercanos para dejar su solicitud y hacer la entrevista el mismo día.
Fechas clave:
Los días para aplicar durante setiembre son:
- Martes 16
- Martes 23
- Martes 30
En esas fechas, las personas interesadas pueden llegar a la sede más próxima y participar en el proceso de reclutamiento.
Requisitos para los puestos:
Walmart busca personal con las siguientes condiciones:
- Cédula de identidad al día.
- Carnet de manipulación de alimentos vigente.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
- Habilidades en servicio al cliente, comunicación asertiva y trabajo en equipo.
Beneficios que ofrece Walmart
Entre los atractivos que la empresa brinda a sus colaboradores destacan:
- Descuentos en las tiendas del grupo.
- Asesoría legal, financiera, psicológica y médica.
- Bono por resultados de la unidad.
- Días libres exclusivos para personal de Walmart.
- Seguro de vida.
La compañía recalca que estas jornadas son una oportunidad para que usted se acerque directamente y muestre su interés por formar parte de una de las cadenas más grandes del país.
Tips para que le saque provecho a una feria de empleo:
- Lleve suficientes copias de su currículum: Imprima varias hojas actualizadas, bien redactadas y sin errores. Así puede dejarlas en los stands de las empresas que le interesen.
- Vístase de manera profesional, pero cómoda: La primera impresión cuenta. No es necesario ir de traje completo, pero sí con ropa limpia, ordenada y que transmita seriedad.
- Prepárese para entrevistas rápidas: Muchas empresas aprovechan para hacer preguntas en el momento. Practique una presentación breve de quién es usted, qué estudió y qué busca.
- Investigue antes de ir: Revise qué compañías estarán presentes y piense en cuáles le interesa aplicar. Eso le permite hacer preguntas más inteligentes y mostrar interés real.
- Lleve buena actitud y anote contactos: Sonría, sea amable y muestre disposición. Además, guarde tarjetas o contactos de reclutadores, porque le pueden servir después para dar seguimiento.