Walmart tiene varias plazas de empleo: estos son los días en que puede aplicar en setiembre

Si anda en busca de trabajo, Walmart le da la oportunidad de sumarse a su equipo en el mes de setiembre con varias plazas en diferentes áreas.

La cadena anunció su programa “Martes de Oportunidades”, en el cual usted podrá presentarse de manera directa a uno de los supermercados más cercanos para dejar su solicitud y hacer la entrevista el mismo día.

Fechas clave:

Los días para aplicar durante setiembre son:

Martes 16

Martes 23

Martes 30

En esas fechas, las personas interesadas pueden llegar a la sede más próxima y participar en el proceso de reclutamiento.

Requisitos para los puestos:

Walmart busca personal con las siguientes condiciones:

Cédula de identidad al día.

Carnet de manipulación de alimentos vigente.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Habilidades en servicio al cliente, comunicación asertiva y trabajo en equipo.

Beneficios que ofrece Walmart

Acá le contamos los beneficios que tiene Walmart. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre los atractivos que la empresa brinda a sus colaboradores destacan:

Descuentos en las tiendas del grupo.

Asesoría legal, financiera, psicológica y médica.

Bono por resultados de la unidad.

Días libres exclusivos para personal de Walmart.

Seguro de vida.

La compañía recalca que estas jornadas son una oportunidad para que usted se acerque directamente y muestre su interés por formar parte de una de las cadenas más grandes del país.

