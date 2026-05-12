Walmart abre más de 60 plazas en planta de carnes: vea cómo aplicar y no quedarse por fuera

Si usted o algún amigo anda buscando trabajo, esta puede ser una oportunidad que no debería dejar pasar. La empresa Walmart anunció que tiene más de 60 vacantes disponibles en su planta de carnes ubicada en El Coyol de Alajuela.

Le contamos de los puestos de empleo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se trata de puestos temporales en la planta Industrias Cárnicas Integradas (ICI), donde requieren personal para reforzar la operación en distintas áreas.

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Puestos disponibles

Las plazas son variadas, por lo que puede encontrar opciones según su experiencia. Entre los puestos destacan:

Operarios de producción

Auxiliares de limpieza

Carniceros

Asistentes de proceso

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Todos estos roles son clave para el funcionamiento de la planta, desde la preparación de productos hasta el cumplimiento de normas de higiene y calidad.

Las entrevistas serán presenciales el 18 y 19 de mayo. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Requisitos que le van a pedir

Si usted quiere aplicar, hay condiciones que sí o sí debe cumplir:

Carné de manipulación de alimentos vigente (emitido por el Ministerio de Salud)

Hoja de delincuencia al día

Disposición para realizar esfuerzo físico

Capacidad para trabajar en ambientes de baja temperatura

Disponibilidad para horarios rotativos

Ojo a estas fechas

La empresa realizará entrevistas presenciales como parte de su jornada de contratación llamada “Conectá con Manufactura Walmart”.

Usted puede presentarse:

Días: 18 y 19 de mayo

18 y 19 de mayo Hora: de 8 a.m. a mediodía

de 8 a.m. a mediodía Lugar: Planta ICI, radial de El Coyol, cruce de Calle Llanos

La recomendación es llegar preparado, con sus documentos listos y puntual, porque ahí mismo se estarán haciendo las entrevistas.

Dónde informarse más

Si quiere conocer más detalles o estar pendiente de otras oportunidades, puede buscar la información en redes sociales:

Facebook: Trabaja en Walmart Centroamérica

Instagram: trabajaenwalmartcentroamerica

WhatsApp: Trabaja en Walmart Costa Rica

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja puede encontrar feria de empleo y puestos de trabajo.