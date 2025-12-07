VIANT tendrá una feria de empleo para operarios de producción en Heredia

La empresa Viant Medical realizará una feria de empleo para contratar operarios de producción, dirigida a personas que buscan una oportunidad de trabajo en el sector de manufactura.
El operario de producción será responsable de realizar labores de manufactura asignadas, de acuerdo con las especificaciones, políticas, procedimientos, prácticas y estándares establecidos por la compañía.
La empresa informó que atenderá únicamente a las personas que se presenten con la documentación completa y actualizada, ya que ese mismo día se realizarán evaluaciones a los candidatos.
LEA MÁS: Walmart abre nuevas vacantes y busca personal con o sin experiencia
Documentos que debe llevar
Los interesados deben presentar:
- Currículum vitae
- Hoja de delincuencia al día
- Título académico
- Cédula o DIMEX vigente
La feria de empleo se realizará:
- Fecha: Lunes 8 de diciembre
- Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Viant Medical, Zona Franca Metro, Sala Chirripó, en Heredia
La empresa advirtió que los cupos son limitados y que solo atenderán a quienes lleven todos los documentos en regla.
Consejos para ir a una feria de empleo:
- Investigue antes de ir: Averigüe qué empresas estarán presentes y qué perfiles buscan. Esto le permite llegar preparado y con un discurso adaptado.
- Lleve su currículum actualizado: Tenga varias copias impresas y otra versión digital lista por si se la solicitan. Asegúrese de que esté bien redactado y sin errores.
- Vístase de manera profesional: No tiene que ir de traje, pero sí presentarse con ropa limpia, ordenada y acorde al ambiente laboral que busca.
- Prepare una presentación corta de usted mismo: Tenga clara su experiencia, sus habilidades y qué tipo de trabajo desea. Esto le ayudará a responder con seguridad.
- Haga preguntas inteligentes: Consulte sobre funciones, horarios, requisitos y procesos de selección. Esto demuestra interés real y profesionalismo.
- Sea puntual y ordenado: Llegue temprano, lleve una carpeta para guardar documentos y camine la feria con calma, sin saltarse stands.