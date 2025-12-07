Empleo noticias

VIANT tendrá una feria de empleo para operarios de producción en Heredia

La empresa realizará evaluaciones el mismo día y atenderá únicamente a quienes lleven todos los documentos al día

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

La empresa Viant Medical realizará una feria de empleo para contratar operarios de producción, dirigida a personas que buscan una oportunidad de trabajo en el sector de manufactura.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoViant
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.