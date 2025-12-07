VIANT tendrá una feria de empleo para operarios de producción en Heredia

La empresa Viant Medical realizará una feria de empleo para contratar operarios de producción, dirigida a personas que buscan una oportunidad de trabajo en el sector de manufactura.

La empresa tendrá una feria de empleo este lunes. Foto: Viant (RRHH/Viant)

El operario de producción será responsable de realizar labores de manufactura asignadas, de acuerdo con las especificaciones, políticas, procedimientos, prácticas y estándares establecidos por la compañía.

La empresa informó que atenderá únicamente a las personas que se presenten con la documentación completa y actualizada, ya que ese mismo día se realizarán evaluaciones a los candidatos.

Documentos que debe llevar

Los interesados deben presentar:

Currículum vitae

Hoja de delincuencia al día

Título académico

Cédula o DIMEX vigente

La feria de empleo se realizará:

Fecha: Lunes 8 de diciembre

Lunes 8 de diciembre Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

8:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar: Viant Medical, Zona Franca Metro, Sala Chirripó, en Heredia

La empresa advirtió que los cupos son limitados y que solo atenderán a quienes lleven todos los documentos en regla.

Consejos para ir a una feria de empleo: