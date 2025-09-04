Variedad de empresas tendrán una gran feria de empleo este sábado

La feria de empleo será de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Cortesía

Si anda en busca de trabajo y vive en Guanacaste, ponga atención porque este sábado 6 de setiembre se realizará una expoferia de empleo en el Parque Central de La Cruz.

La actividad será de 10 a. m. a 2 p. m. y reunirá a más de 20 empresas de la zona, que estarán reclutando personal en diferentes áreas como administrativa, turismo, operativa y comercial.

La feria de empleo será este sábado. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Entre las compañías que participarán están Grupo Tío Pelón, Monge, Newrest Costa Rica, Centros Médicos Bonanza, Ready Pizza, Grupo Montecristo, GPS, entre otras.

Los organizadores invitan a las personas interesadas a llevar su currículum, ya sea en formato físico o digital, para aplicar a los distintos puestos disponibles.

Además de la oportunidad de conseguir brete, durante la feria también se estarán rifando productos de los patrocinadores entre los asistentes.

Con esta actividad se busca facilitar la intermediación laboral y abrir espacios para que los vecinos de La Cruz y comunidades cercanas encuentren opciones de empleo sin tener que trasladarse largas distancias.

Consejos para ir a una feria de empleo: