Uno de los hoteles más lujosos ofrecerá trabajo en Liberia este sábado

Acá le contamos de los puestos de trabajo.

Si anda en busca de trabajo, esta puede ser su oportunidad. Este sábado 11 de octubre del 2025, se realizará una feria de empleo en el campus de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Liberia, Guanacaste, en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

LEA MÁS: ¿Falleció un familiar y tiene que trabajar? Aquí le contamos cuáles son sus derechos

La actividad será organizada por Planet Hollywood Hotels, empresa que busca reforzar su personal en diferentes áreas. Se ofrecerán vacantes tanto fijas como temporales, con posibilidades de crecimiento dentro del grupo hotelero.

LEA MÁS: Almacenes El Rey anuncia feria de empleo con más de 300 plazas disponibles en San José

Según informó la compañía, los interesados deberán registrar su currículum directamente en línea o enviarlo por correo electrónico con el asunto “FERIA” a la dirección: talento_pcr@planethollywoodhotels.com.

La empresa tendrá una feria de empleo este sábado. (captura /captura)

Los puestos disponibles son variados y se orientan a personas con actitud positiva, responsabilidad y ganas de aprender. Además, se valorará la experiencia en hotelería, servicio al cliente y áreas operativas.

Si usted cumple con los requisitos y desea aplicar, solo debe llevar su currículum actualizado y presentarse en el lugar dentro del horario establecido.

LEA MÁS: VMA ofrecerá vacantes este miércoles en Curridabat

Así que ya sabe, aliste su mejor sonrisa, sus documentos y mucha actitud, porque una nueva oportunidad laboral podría estar esperándolo en Liberia.

Cinco consejos para sacarle el jugo a una feria de empleo