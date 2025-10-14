Universidad San Marcos hará feria de empleo con un montón de vacantes disponibles

La Universidad San Marcos (USAM) abrirá sus puertas a quienes buscan trabajo o desean mejorar sus oportunidades laborales.

Este 15 de octubre, la sede de San José será el punto de encuentro de una feria de empleo de 1 p.m., a 6 de la tarde, que reunirá a reconocidas empresas nacionales e internacionales con más de 80 vacantes disponibles, muchas de ellas con contratación inmediata.

Además, del 16 al 17 de octubre, la USAM ofrecerá talleres virtuales gratuitos enfocados en fortalecer habilidades profesionales y aumentar las posibilidades de ser contratado.

Entre las compañías participantes destacan Baxter, Bill Gosling y PwC, quienes estarán reclutando de manera activa durante el evento.

“Estamos muy orgullosos de contar con empresas aliadas de alto nivel. Invitamos a todas las personas interesadas a asistir con su mejor actitud y su CV actualizado”, comentó Dayana Araya Ramírez, vocera de la USAM.

Actividades y talleres gratuitos

La feria de empleo será de 1 p.m., a 6 de la tarde. Captura (captura /Captura)

La feria de empleo forma parte de la iniciativa de la universidad por impulsar la empleabilidad y el desarrollo profesional de sus estudiantes y del público en general.Los talleres se impartirán de forma virtual y abordarán temas actuales y prácticos:

Miércoles 15 de octubre: Qué buscan los reclutadores durante las entrevistas laborales.

Qué buscan los reclutadores durante las entrevistas laborales. Jueves 16 de octubre: Cómo encontrar propósito y sentido en su trabajo.

Cómo encontrar propósito y sentido en su trabajo. Viernes 17 de octubre: Potencie su perfil profesional a través de LinkedIn, su hoja de vida digital.

Estos espacios buscan preparar a los asistentes para destacar en procesos de selección, mejorar su comunicación profesional y proyectar una imagen más estratégica ante los reclutadores.

Consejos para aprovechar una feria de empleo

Si usted piensa asistir, tome en cuenta estos consejos para sacarle el máximo provecho al evento: