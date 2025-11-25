Empleo noticias

Terra Equipos anda reclutando personal para el área comercial

La feria de empleo de Terra Equipos será el sábado 29 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

La empresa costarricense Terra Equipos, dedicada a la venta y alquiler de maquinaria para construcción, anda buscando personal para distintos puestos del área comercial y realizará una feria de empleo este sábado 29 de noviembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoterra Equiposárea comercial
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.