Terra Equipos anda reclutando personal para el área comercial

La empresa costarricense Terra Equipos, dedicada a la venta y alquiler de maquinaria para construcción, anda buscando personal para distintos puestos del área comercial y realizará una feria de empleo este sábado 29 de noviembre.
Feria para todos los perfiles comerciales
Si usted tiene experiencia en ventas, atención de clientes o sabe moverse en el mundo comercial, esta oportunidad puede interesarle.
La compañía busca ejecutivos, analistas, vendedores, promotores, mercaderistas y perfiles relacionados con el área de comercialización.
La feria se realizará el sábado 29 de noviembre, de 8 de la mañana a 12 mediodía, en Brasil de Mora, Ciudad Colón, exactamente 300 metros al oeste del centro comercial Plaza Vía Colón.
Terra Equipos asegura que ofrece buen ambiente laboral, comisiones y una cartera de clientes activa, lo que puede facilitar el arranque para quienes ingresen a su equipo.
Qué debe llevar
Las personas interesadas deben presentarse con su currículum impreso, aunque también aceptan la versión digital.
La empresa recalca que buscan talento con buena actitud, facilidad de palabra y ganas de crecer dentro del sector de maquinaria y construcción.
Consejos antes de ir a una feria de empleo:
- Lleve su currículum actualizado: No llegue con documentos viejos. Revise fechas, trabajos recientes y asegúrese de que la información sea clara y fácil de leer.
- Vístase de manera presentable: No tiene que ir de gala, pero sí limpio, ordenado y con buena impresión. La primera impresión pesa más de lo que cree.
- Investigue antes de llegar: Averigüe qué empresas estarán y qué puestos ofrecen. Así usted se acerca a los reclutadores con más seguridad y preguntas concretas.
- Practique una presentación corta de usted mismo: Un resumen rápido de quién es, qué sabe hacer y qué busca le hará destacar. Evite rodeos.
- Llegue temprano y con buena actitud: La puntualidad y la disposición cuentan tanto como la experiencia. Si usted llega motivado y respetuoso, los reclutadores lo notan de inmediato.