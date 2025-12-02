Empleo noticias

Skate World busca personal para Navidad

Si usted quiere un trabajo bien movido, esta vacante le cae como anillo al dedo

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted está buscando un trabajo temporal para estas fechas, Skate World abrió plazas para sus tiendas en San José y San Pedro, y están reclutando gente con excelente servicio al cliente, buena actitud y disponibilidad inmediata.








