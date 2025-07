¿Sin trabajo? VMA reclutará personal en feria de empleo este lunes en Alajuela

La empresa VMA estará contratando personal en una feria de empleo abierta al público en Alajuela, este lunes 7 de julio.

Si usted busca un trabajo sin necesidad de contar con un título universitario, esta podría ser su oportunidad.

La feria de empleo es este lunes. Captura (captura /captura)

La reconocida empresa VMA realizará la feria de empleo este lunes, de 9 a.m. a 3 p.m., en la Casa de la Cultura de Alajuela, ubicada al costado oeste del parque Central, en la Ciudad de los Mangos.

Durante la jornada, VMA buscará llenar plazas en diversas áreas operativas. Las vacantes disponibles incluyen:

Oficiales de seguridad

Misceláneos

Mensajeros

Operarios de producción

Ayudantes de ruta

La actividad está dirigida a personas que deseen integrarse rápidamente al mercado laboral, no se requiere formación universitaria para participar, aunque se recomienda llevar su currículum impreso, copia de la cédula y demás documentos básicos como hoja de delincuencia o cartas de recomendación.

Representantes de la empresa estarán en el lugar evaluando perfiles y dando información directa sobre los puestos, condiciones laborales y el proceso de contratación.

Consejos antes de ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizadoAsegúrese de llevar varias copias impresas de su hoja de vida, preferiblemente en papel blanco y con un diseño limpio y profesional. Revíselo antes para corregir errores y destacar su experiencia más relevante.

2. Vístase de manera profesional y acorde al puestoAunque no se trata de una entrevista formal, la primera impresión cuenta. Use ropa limpia y presentable. No es necesario llevar traje, pero sí verse ordenado y adecuado al tipo de trabajo que busca.

3. Investigue sobre las empresas participantesSi ya sabe qué empresas estarán presentes, infórmese brevemente sobre ellas. Esto le permitirá hacer preguntas inteligentes y demostrar interés genuino cuando hable con los reclutadores.

4. Sea claro y directo al presentarsePractique una breve presentación personal. Mencione su nombre, formación o experiencia y qué tipo de puesto está buscando. Hablar con seguridad puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.