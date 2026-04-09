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Si usted busca trabajo, esta feria de empleo le puede cambiar la suerte

La feria de empleo será este 13 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde

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Por Fabiola Montoya Salas

Si usted busca trabajo o quiere conseguir una mejor oportunidad laboral, ponga atención, porque la feria de empleo Hello Brete reunirá más de 1.500 vacantes en un solo lugar y con entrada gratuita.








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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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