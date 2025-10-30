Empleo noticias

Si busca empleo en el sector salud, destacada empresa busca personal para todo el país

Farma Value abre sus puertas y busca talento en salud para todo el país

Por Fabiola Montoya Salas

Farma Value realizará una feria de empleo este viernes 7 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la Casa de la Cultura, al costado oeste del parque Central de Alajuela, ofreciendo oportunidades para trabajar en todo el país.








