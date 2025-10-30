Si busca empleo en el sector salud, destacada empresa busca personal para todo el país

Farma Value realizará una feria de empleo este viernes 7 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la Casa de la Cultura, al costado oeste del parque Central de Alajuela, ofreciendo oportunidades para trabajar en todo el país.
La compañía, reconocida en el sector farmacéutico, busca cubrir vacantes en distintas áreas de salud y ventas, incluyendo regentes, gerentes de farmacia, asistentes de farmacia, asistentes de ventas, alisto (preparación de pedidos) y mensajeros(as).
Quienes estén interesados deben contar con disponibilidad para laborar en cualquier punto del país y tener las competencias necesarias para los puestos. La empresa ofrece salario base más bonificaciones y un paquete de beneficios, lo que convierte esta feria en una excelente oportunidad para quienes desean desarrollarse en el área de la salud y ventas farmacéuticas.
Consejos para ir a una feria de empleo:
- Lleve un currículum claro y actualizado: Asegúrese de que su hoja de vida incluya sus datos personales completos, experiencia laboral reciente, estudios y habilidades destacadas. Si usa herramientas de inteligencia artificial para redactarlo, revise que la información sea precisa y personalizada, no genérica. Lleve varias copias impresas y guárdela también en formato digital para enviar por correo si se lo piden.
- Vístase de manera profesional y proyecte seguridad: Su presentación personal es clave. Vístase acorde al puesto que busca y mantenga una actitud amable y confiada. Recuerde que la primera impresión cuenta y que los reclutadores valoran a quienes llegan preparados y con actitud positiva.
- Prepare preguntas y respuestas: Estudie la empresa antes de asistir, conozca sus vacantes y piense en cómo sus habilidades se ajustan a los puestos disponibles. Practique responder preguntas comunes sobre su experiencia y logros. También prepare preguntas inteligentes sobre el trabajo o la empresa, esto demuestra interés y proactividad.