Si busca empleo en el sector salud, destacada empresa busca personal para todo el país

Farma Value realizará una feria de empleo este viernes 7 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la Casa de la Cultura, al costado oeste del parque Central de Alajuela, ofreciendo oportunidades para trabajar en todo el país.

Feria de empleo ofrece vacantes en todo el país. (Canva/Canva)

La compañía, reconocida en el sector farmacéutico, busca cubrir vacantes en distintas áreas de salud y ventas, incluyendo regentes, gerentes de farmacia, asistentes de farmacia, asistentes de ventas, alisto (preparación de pedidos) y mensajeros(as).

La feria de empleo iniciará a las 9 de la mañana. (Farmaci/Farma Value)

Quienes estén interesados deben contar con disponibilidad para laborar en cualquier punto del país y tener las competencias necesarias para los puestos. La empresa ofrece salario base más bonificaciones y un paquete de beneficios, lo que convierte esta feria en una excelente oportunidad para quienes desean desarrollarse en el área de la salud y ventas farmacéuticas.

Consejos para ir a una feria de empleo: