Señor de 68 años va todos los días al colegio porque desea cumplir un sueño

Don Mario Valverde Castro, a sus 68 años, demuestra que la edad no es un obstáculo pues él asiste al colegio todos los días con la firme intención de cumplir un gran sueño, sacar un título en la universidad, lo que va alcanzando poquito a poco.

Su historia de superación enorgullece a todos los que lo conocen en Tilarán, Guanacaste, lugar donde vive. Es por eso que en la sección del Empleo Costa Rica lo contactamos para dar a conocer su ejemplar historia, pues sabemos la importancia de los estudios para encontrar mejores oportunidades en el mundo laboral. Así que él, sin duda, debe ser ejemplo para muchos.

LEA MÁS: ¿Cómo se calcula el aguinaldo en Costa Rica? Sáquelo aquí con nuestra calculadora

“Nunca pude estudiar, por razones obvias de pobreza y trabajo. En mi casa éramos tantos que la prioridad era trabajar y, además, no teníamos los medios para poder ir a estudiar, entonces, prácticamente desde jovencito, a uno lo obligaban a trabajar”, contó.

Valverde explicó que a los 18 años consiguió un trabajito en el CNP (Consejo Nacional de Producción), donde el horario era de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde, que le dejaba un pequeño chance para estudiar, lo cual siempre fue su deseo.

Mario Valverde Castro va al colegio todos los días. Cortesía

“Cuando salía, me alistaba, cenaba y me iba para el colegio rápido porque a las 6 de la tarde iniciaban las clases. Y bueno, aún así, haciendo ese sacrificio, llegué a tercer año de colegio”, agregó.

Luego, por trabajo, se tuvo que ir a La Cruz de Guanacaste por 22 años y el estudio quedó de lado, después se pasó a bretear por 10 años a una agencia de aduanas, pasó a laborar en la seguridad de la empresa Fórum 1, en Santa Ana, y finalmente se pensionó en la Dos Pinos, ubicada en el Coyol de Alajuela.

Mario Valverde Castro junto a su profe y compañeros. Cortesía

“Después de la pausa con el estudio, hace tres años me pensioné y volví a Tilarán, donde me crié, y pensé que esta era la oportunidad de concluir con mis estudios y luchar por lo que siempre he querido, por eso en este 2024 entré a décimo año, mismo que ya casi termino, para entrar, si Dios lo permite, a quinto año, sacar el bachillerato y entrar a la universidad, que esa es mi meta”, explicó.

LEA MÁS: ¿Cómo se pagan las incapacidades en Costa Rica?

Don Mario asegura que siendo un señor de la tercera edad, él debe ser un ejemplo y motivación para los jóvenes de hoy en día.

“Hay muchos muchachitos que esperan que los papás todo se los den. Si yo hubiera tenido las oportunidades que tienen hoy los jóvenes, las hubiera aprovechado, ya sería un profesional desde hace muchos años, pero la vida nos marca diferente a todos”, dijo.

Don Mario contó que le encanta ir al colegio Maubrilio Alvarado Vargas. Además, que tiene muy bien planificada su rutina.

Mario Valverde Castro junto a sus amigos. Cortesía.

LEA MÁS: ¿Ha pensado en bloquear a sus jefes cuando le escriben en su tiempo libre?, esto dice un experto

“Yo me levanto, me hago el desayuno, ordeno las cosas de la casa, me baño, salgo a hacer mandados, paso al parque a saludar a mis amigos y me quedo hablando un rato, después llego a la casa a hacer tareas o bien a repasar las materias y a las puras 6:10 de la tarde estoy en la clase”, agregó.

Este pensionado detalló que en el centro de estudio le va más que bien, porque sus profesores tienen mucha paciencia y son muy cargas para explicar, de hecho, nos contó que aunque décimo tiene su complejidad, él lleva notas de más de 90.

“No soy el más inteligente, pero soy muy responsable y le pongo un poquito más, mi deseo es estudiar porque quiero seguir formándome profesionalmente para aprender, porque una persona puede tener 90 o 100 años, que todos los días va a aprender algo nuevo”, dijo.

LEA MÁS: La motivadora historia de una mamá joven que vende mamones para pagar su carrera

Este estudiante detalló que cuando ingresó al cole tenía como 20 compañeros, pero varios han dejado el curso botado.

“Ahorita somos unos 14, la mayoría son mayores de edad, solo dos son menores”, comentó.

Este vecino de Tilarán y padre de una hija, contó que apenas finalice el cole, tiene tres carreras que le gustaría estudiar: Ingeniería forestal, Historia y Geología (en ese orden).

“En Tilarán hay muy pocas universidades, pero en Cañas hay más chance, entonces a mediados del otro año voy buscando en cuál matricular”, comentó.

A Mario Valverde Castro le gusta motivar a los demás. Cortesía

Don Mario no solo ha sido un buen estudiante, sino que también es un motivador porque él invita a sus amigos a estudiar.

“Yo quiero que todos puedan estudiar, pero la gente tiene una limitante en la cabeza, ya sea por el tema de la edad, dolores, trasnochadas, no tienen ganas de moverse”, dijo.

Valverde sabe que la competencia de hoy en día no es tarea sencilla. Es por eso que pasa motivando a todos a su alrededor.

“Hay mucha competencia y hasta para limpiar caños necesita uno un título, por eso hay que prepararse”, concluyó.