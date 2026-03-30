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Reconocida cadena de comida rápida anda buscando personal, le contamos cómo aplicar

La empresa abrió espacio para personas con experiencia en cocina, trabajo en equipo y atención en restaurantes

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Por Fabiola Montoya Salas
El nuevo restaurante de la cadena se ubica en Plaza Amara, contiguo a Distrito Cuatro en Guachipelín de Escazú. Quiznos para EF.







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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