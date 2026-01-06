Empleo noticias

Popeyes busca personal para laborar en Santa Ana: hay vacantes en varias áreas

La reconocida cadena de comida rápida abre oportunidades laborales para asistentes administrativos, cajeros y auxiliares de cocina

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted está buscando trabajo, Popeyes le tiene buenas noticias. La cadena de comida rápida anunció que requiere personal para su local en Santa Ana.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleopopeyes
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.