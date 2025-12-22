Planet Hollywood abre múltiples vacantes de empleo y le contamos cómo aplicar

Si usted anda en busca de trabajo o conoce a alguien que quiera una nueva oportunidad laboral, ponga atención, porque Planet Hollywood abrió varias vacantes de empleo en distintas áreas de su operación hotelera.

LEA MÁS: Nuevo hotel Hyatt Place Cariari abrirá en 2026 y mantiene vacantes de empleo

Planet Hollywood tiene varios puestos de trabajo. (Planet Hollywood/Planet Hollywood)

Entre los puestos disponibles se encuentran recepcionista, saloneros, bartender, meseros de bar, cocinero A, cocinero B, ayudantes de cocina, steward, camarera, ama de llaves, auxiliar de limpieza, mayordomo de piscinas, bailarina y animador, además de otros cargos operativos.

LEA MÁS: Mayca anda en busca de personal: acá le contamos cómo aplicar

El hotel busca personas con vocación de servicio, interesadas en formar parte de un equipo enfocado en la atención al cliente y la experiencia del huésped.

Las personas interesadas en aplicar a alguno de estos puestos deben enviar su hoja de vida completa al correo electrónico talento_pcr@planethollywoodhotels.com o bien contactar por WhatsApp al número 8498-9862 para más información sobre el proceso de contratación.

Consejos antes de aplicar a un puesto de empleo:

Lea bien el puesto antes de aplicar: No envíe su currículum a ciegas. Revise requisitos, funciones y ubicación. Aplicar a lo que no calza solo le hace perder tiempo.

Ajuste su currículum al trabajo: Destaque la experiencia y habilidades que sí tienen que ver con el puesto. Un CV genérico casi siempre termina descartado.

Cuide su presentación, incluso en línea: Si la entrevista es virtual, vístase formal y revise su entorno. Si es presencial, llegue limpio, ordenado y puntual. Eso sí pesa.

Investigue la empresa: Sepa a qué se dedica, qué ofrece y qué tipo de personas busca. Llegar sin idea de dónde está aplicando deja mala impresión.

Sea claro y honesto en la entrevista: No exagere ni invente experiencia. Las mentiras se notan rápido y suelen cerrar puertas.

Recuerde que en la sección de empleo Costa Rica de La Teja podrá encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo y consejos laborales.