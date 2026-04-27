Pequeño Mundo abre plazas para gerentes y subgerentes en todo el país

Si usted está buscando trabajo o quiere crecer dentro del mundo del retail en Costa Rica, esta oportunidad le puede interesar.

La cadena Pequeño Mundo abrió una convocatoria para contratar gerentes y subgerentes en todas sus tiendas del país, en un proceso que busca reforzar el liderazgo dentro de sus operaciones y mejorar la experiencia de compra de los clientes.

No se trata solo de un puesto administrativo. La empresa busca personas que asuman el reto de dirigir equipos, organizar operaciones diarias y garantizar que todo funcione de forma eficiente, siempre con enfoque en servicio al cliente.

Usted tendría la responsabilidad de asegurar una buena experiencia de compra, apoyándose en la gestión de indicadores corporativos y en el trabajo en equipo, un punto clave que la empresa recalca como esencial.

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Acá le contamos los puestos de empleo de Pequeño Mundo. (pequeño mundo /captura)

¿Qué piden?

Para aplicar, usted debe cumplir con varios requisitos básicos:

Experiencia indispensable en la industria retail

Bachillerato o licenciatura en Administración de Empresas o carreras afines

Capacidad de liderazgo y manejo de equipos

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos

Un día libre entre semana, que puede variar cada semana

La empresa no busca únicamente conocimiento técnico, sino también liderazgo, compromiso y capacidad de trabajar bajo presión en un entorno dinámico.

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¿Dónde aplicar?

Si a usted le interesa esta oportunidad, puede seleccionar la tienda y el puesto de su interés directamente en el formulario de la empresa.

También puede aplicar en línea a través de: tienda.pequenomundo.com/empleo

Además, en el anuncio oficial se incluye un código QR que lo lleva directamente al formulario de aplicación.

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Fecha límite

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril de 2026, por lo que usted todavía tiene tiempo para preparar su solicitud.

Beneficios y oportunidad

La empresa destaca que ofrece una amplia variedad de beneficios para quienes ingresen a su equipo, en un entorno con oportunidades de crecimiento dentro de la organización.

Más allá del puesto, esta es una oportunidad para quienes buscan estabilidad, retos de liderazgo y desarrollo profesional dentro del sector retail, uno de los más competitivos del país.