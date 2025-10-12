Empleo noticias

Parque Diversiones tiene muchos puestos de trabajo, acá le contamos

Parque Diversiones anunció contrataciones para puestos en atención al cliente, boletería, juegos y más

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Parque Diversiones
Parque Diversiones tiene variedad de puestos de trabajo. (Parque Diversiones/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa RicaParque de diversionestrabajo en Parque de diversionestemporada 2025
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.