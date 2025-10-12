Parque Diversiones tiene muchos puestos de trabajo, acá le contamos

Si usted está buscando trabajo, esta puede ser la oportunidad perfecta. Parque Diversiones anunció la apertura de diferentes plazas para la temporada 2025 - 2026, con opciones para quienes disfrutan brindar un excelente servicio al cliente y formar parte de un lugar lleno de magia, diversión y sonrisas.

Entre los puestos disponibles se encuentran: misceláneos, operadores, intérprete escénico temporal, staff de servicio temporal, colaborador de servicios y seguridad, boleteros, ayudantes de puntos de venta, ayudantes de juegos y ayudante de gestor creativo, entre otros.

Acá le contamos los puestos de empleo que tiene Parque Diversiones. (Parque Diversiones/Cortesía)

Por ejemplo, para el puesto de staff de servicio temporal, las funciones incluyen:

Asistir en flujos de ingreso, brazaletes y salidas en la entrada principal.

Apoyar en eventos y actividades especiales.

Atender centros de asistencia, áreas de experiencia y zonas comunes.

Los requisitos mínimos para este trabajo son:

Contar con Bachillerato en Educación Media.

Tener experiencia en servicio al cliente.

Además, Parque Diversiones destaca que buscan personas proactivas, amables y responsables, que quieran asegurar experiencias positivas y seguras a todos los visitantes.

Si desea aplicar, puede hacerlo antes del 15 de octubre del 2025, enviando su currículum al correo reclutamiento@parquediversiones.com, con el asunto: “Quiero ser Staff de Servicios Temporal”, o bien, por medio de la página oficial jobs.parquediversiones.bizneo.cloud/jobs.

Parque Diversiones es un espacio que, además de ofrecer entretenimiento a miles de familias cada año, genera decenas de empleos en distintas áreas, especialmente durante las temporadas altas.

