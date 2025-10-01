¡Oportunidad de empleo en Heredia! Automercado abre vacantes para operarios de producción

Automercado anunció la apertura de vacantes en su planta de producción industrial, ofreciendo posiciones para operarios de producción tanto fijos como temporales.
Esta es una excelente oportunidad para quienes buscan integrarse a un equipo reconocido y con oportunidades de crecimiento en el área industrial.
Los interesados podrán entregar su currículum de manera presencial el jueves 2 de octubre, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 de la tarde, en la planta ubicada de la línea del tren de Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, 200 metros al oeste de Ofibodegas Santa Rosa, #7.
La empresa Automercado le ofrece a sus colaboradores beneficios atractivos, como servicio médico de empresa, afiliación a la asociación solidarista y posibilidades de desarrollo profesional dentro de la compañía.
Si prefiere aplicar de forma virtual, también puede ingresar directamente a la plataforma oficial: empleo.automercado.cr y postularse a las vacantes disponibles.
Este llamado es ideal para personas que buscan iniciar o continuar su carrera en el sector industrial, con estabilidad laboral y un ambiente de trabajo seguro y profesional.
No pierda la oportunidad de formar parte de Automercado, una empresa que prioriza la capacitación y el bienestar de sus colaboradores.
Para mantenerse informado sobre nuevas vacantes y oportunidades en Heredia y el resto del país, visite la sección de Empleo Costa Rica de La Teja.
Consejos para ir a una feria de empleo:
- Prepare su currículum y carta de presentación: Asegúrese de llevar varias copias actualizadas y adaptadas al tipo de empresas que visitará. Un CV limpio, conciso y sin errores refleja profesionalismo.
- Vístase adecuadamente: La primera impresión cuenta. Use ropa formal o semi-formal, acorde al tipo de empresa, y cuídese de los detalles como zapatos limpios y apariencia ordenada.
- Investigue sobre las empresas participantes: Conozca los sectores, productos y valores de las compañías que estarán en la feria. Esto le permitirá hacer preguntas inteligentes y demostrar interés genuino.
- Sea proactivo y cordial: Salude, presente su currículum y haga preguntas. Escuche atentamente y mantenga contacto visual. No olvide agradecer a los reclutadores por su tiempo.