Museo de los Niños busca personal y acá le contamos qué requisitos solicita

Si quiere terminar el año con trabajo fijo, ponga mucha atención, porque el Museo de los Niños abrió plazas en su área de cafetería y restaurante, una oportunidad que muchos están esperando.
La institución necesita cocineros (as) con noveno año concluido y al menos dos años de experiencia en cocina de restaurante. Además, piden que la persona tenga carné de manipulación de alimentos al día, buen servicio al cliente y la capacidad de trabajar en equipo, porque este departamento es uno de los más movidos del museo.
Aunque no es obligatorio, el Museo señaló que será un plus si el candidato tiene formación o cursos en alimentos y bebidas, ya que el puesto requiere precisión, limpieza y velocidad para atender la demanda de visitantes.
Quienes quieran aplicar solo deben enviar su currículum al correo reclutamiento@museocr.org y escribir la palabra Cocina en el asunto del correo para que lo ubiquen rápido.
Consejos para redactar una hoja de vida:
- Use un formato limpio y ordenado: Evite bloques enormes de texto y organice su información con subtítulos claros para que el reclutador encuentre todo rápido.
- Revise la ortografía antes de enviarla: Un currículum con errores da mala impresión y hace que usted parezca descuidado.
- Sea específico con su experiencia: No escriba solo “trabajé en atención al cliente”, indique qué hacía, qué logró y cuánto tiempo estuvo.
- Adapte su CV al puesto que quiere: No envíe la misma hoja de vida para todo; destaque lo que realmente le sirve al empleador.
- Incluya solo información necesaria: No meta datos irrelevantes como hobbies, fotos o referencias si no se las piden; mantenga su CV profesional y directo.