Museo de los Niños busca personal para su elenco artístico: así puede aplicar

El Museo de los Niños abrió una convocatoria para integrar su elenco artístico.

Si usted tiene talento para las artes escénicas y está en busca de trabajo, esta información le puede interesar. El Museo de los Niños abrió una convocatoria para personas que quieran formar parte de su elenco artístico.

La institución está buscando personas creativas, dinámicas y con facilidad para interactuar con el público, ya que una de las principales tareas será darles vida a personajes y participar en actividades de animación dentro del museo.

Para aplicar, los interesados deben ser estudiantes de artes escénicas, ya sea teatro, danza u otras carreras afines. Además, deben contar con experiencia en proyectos relacionados con este campo artístico.

Entre los requisitos también se solicita bachillerato completo, disponibilidad para trabajar 44 horas semanales y contar con horario flexible para laborar en jornada diurna o mixta.

Buscan personas creativas

El museo detalló que quienes apliquen deben tener habilidades como creatividad e improvisación, comunicación efectiva, dinamismo, trabajo en equipo y excelente servicio al cliente, ya que el trabajo implica contacto directo con visitantes de todas las edades.

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo rrhh@museocr.org (Cortesía/Cortesía Museo de los Niños)

Además, se valoran destrezas como creación e interpretación de personajes, baile y animación, cualidades clave para formar parte del elenco artístico que participa en diferentes actividades dentro del recinto.

Si usted está interesado en esta oportunidad laboral, debe enviar su currículum vitae al correo electrónico rrhh@museocr.org.

Es importante que en el asunto del correo coloque la frase: “Elenco Artístico Museo de los Niños”, para que su solicitud sea tomada en cuenta dentro del proceso de reclutamiento.

El Museo de los Niños es uno de los espacios educativos y recreativos más visitados del país, por lo que esta oportunidad puede ser ideal para quienes disfrutan trabajar con público y desarrollar su talento artístico.