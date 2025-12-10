Empleo noticias

Multiplaza Escazú está buscando personal: abren plaza para trabajar en el parqueo

Si le gusta el servicio al cliente y busca estabilidad laboral, esta puede ser su oportunidad de trabajo

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted o algún conocido está buscando trabajo y quiere un puesto en el que el trato con la gente sea clave, ponga mucha atención, porque Auto Parking en Multiplaza Escazú abrió vacantes para Agente de Servicio al Cliente en el área de estacionamientos, con buenas condiciones laborales y beneficios atractivos.








Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

