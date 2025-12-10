Multiplaza Escazú está buscando personal: abren plaza para trabajar en el parqueo

Si usted o algún conocido está buscando trabajo y quiere un puesto en el que el trato con la gente sea clave, ponga mucha atención, porque Auto Parking en Multiplaza Escazú abrió vacantes para Agente de Servicio al Cliente en el área de estacionamientos, con buenas condiciones laborales y beneficios atractivos.

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de Multiplaza. (empleo Multiplaza /captura)

La empresa está en busca de personas que disfruten ayudar a los demás y que estén comprometidas con brindar un servicio excepcional a los visitantes del centro comercial, con el objetivo de hacer que cada visita a Multiplaza Escazú sea más cómoda y agradable.

El puesto está dirigido a personas con primaria completa, preferiblemente con noveno año aprobado, que tengan buena actitud de servicio y disponibilidad para trabajar con público.

Además del salario, la empresa ofrece estabilidad laboral, asociación solidarista, médico de empresa, póliza de vida, salas de descanso, gimnasio y uniforme incluido.

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo reclutamientocr@gruporoble.com.

Esta es una oportunidad ideal para quienes buscan ingresar o crecer en el área de servicio al cliente, en un ambiente dinámico y con buenos beneficios.

Consejos para ir a una feria de empleo: