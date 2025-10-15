Migración abre feria de empleo para reclutamiento permanente

Oportunidad laboral en seguridad: La DGME abre sus puertas en La Uruca para reclutamiento abierto y permanente. Captura

La Policía Profesional de Migración de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) anunció la realización de una feria de empleo con el objetivo de conformar su registro de elegibles mediante un reclutamiento abierto y permanente.

Las jornadas se llevarán a cabo los días 20, 21, 22, 23 y 28 de octubre de 2025, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., en las oficinas centrales de Migración, ubicadas en La Uruca, específicamente, en el aula de capacitación.

Durante la feria de empleo, las personas interesadas podrán presentar su documentación y completar la oferta de servicios policiales.

Feria de empleo octubre 2025: La Policía Profesional de Migración recibirá aspirantes los días 20, 21, 22, 23 y 28 en La Uruca. Captura (empleo en migración /migración)

Requisitos y documentos para postularse:

Oferta de servicios policiales debidamente llena (se entrega en el lugar).

Fotografía tamaño pasaporte.

Original y copia de su cédula de identidad .

. Original y copia del título de noveno año aprobado .

. Original y copia del título de bachillerato (si aplica; de lo contrario, solo se requiere noveno año).

(si aplica; de lo contrario, solo se requiere noveno año). Original y copia de certificados de Word y Excel y constancia laboral que respalde sus conocimientos en estas herramientas.

Esta iniciativa permite a quienes buscan empleo ingresar al sistema de reclutamiento de la Policía Profesional de Migración, una oportunidad ideal para aquellas personas interesadas en la seguridad pública, cumpliendo con los estándares de formación y capacitación del país.

Consejos para quienes asistan:

Llegue con anticipación y en el horario establecido.

Verifique que lleva toda la documentación completa.

Complete la oferta de servicios policiales con atención y claridad.

Prepare preguntas sobre el proceso y el desarrollo dentro de la institución.

Formar parte del Registro de Elegibles es el primer paso para una carrera en la Policía Profesional de Migración, con oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la institución.

