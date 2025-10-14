Empleo noticias

McDonald’s tendrá su “Ruta de Empleo” de octubre con ferias presenciales en el GAM

Si usted anda buscando trabajo, tome nota porque McDonald’s se encuentra realizando la “Ruta de Empleo” en varios puntos del Gran Área Metropolitana

Por Fabiola Montoya Salas
McDonald’s lanza su “Ruta de Empleo” en el GAM con jornadas presenciales durante octubre para facilitar el acceso a nuevos empleos.
McDonald’s lanza su “Ruta de Empleo” en el GAM con jornadas presenciales durante octubre para facilitar el acceso a nuevos empleos. (McDonald’s/Cortesía)







empleo Costa RicamcDonald'sruta de empleogamferia de empleo presencial
Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

