Mayca anda en busca de personal: acá le contamos cómo aplicar

Si usted o algún conocido anda en busca de empleo, le contamos que Mayca abrió nuevas vacantes para reforzar su equipo de trabajo en El Coyol de Alajuela.

Mayca tiene varios puestos de empleo.

La empresa está contratando alistadores(as), apiladores(as) y montacarguistas, con un nuevo paquete de compensación que incluye salario base competitivo más bonificación por productividad.

Mayca ofrece varios puestos de trabajo.

Las personas contratadas laborarán en horario fijo, ya sea diurno, mixto o nocturno, según el puesto asignado.

Entre los beneficios corporativos que ofrece Mayca destacan la asociación solidarista, comedor subvencionado, médico de empresa, fisioterapeuta, dos tarjetas de descuento para empleados en Autoservicios Mayca, póliza de vida adicional, además de uniformes y zapatos de seguridad.

Quienes estén interesados pueden enviar su currículum al correo recursoshumanos@mayca.com o bien contactar por WhatsApp al 6211-3810 para obtener más información y aplicar a las vacantes.

Consejos para aplicar a una oportunidad laboral:

Asegúrese de que su currículum esté actualizado: Incluya solo lo relevante para el puesto y mantenga la información ordenada y fácil de leer.

Incluya solo lo relevante para el puesto y mantenga la información ordenada y fácil de leer. Prepare una breve presentación profesional: Tenga lista una explicación clara de quién es usted, qué experiencia tiene y por qué sería útil para la empresa.

Tenga lista una explicación clara de quién es usted, qué experiencia tiene y por qué sería útil para la empresa. Revise bien los requisitos antes de aplicar: Si cumple con la mayoría, aplique; sino, busque cómo prepararse mejor para futuras oportunidades.

Si cumple con la mayoría, aplique; sino, busque cómo prepararse mejor para futuras oportunidades. Responda rápido y con formalidad cuando lo contacten: La puntualidad y el respeto dicen más de usted que cualquier palabra en su CV.

La puntualidad y el respeto dicen más de usted que cualquier palabra en su CV. Investigue sobre la empresa antes de una entrevista: Esto le ayudará a responder con seguridad y a mostrar interés real por el puesto.

