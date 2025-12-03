Empleo noticias

Mayca abre feria virtual de empleo: así puede aplicar a los puestos disponibles hasta el 5 de diciembre

La empresa, parte del grupo Sysco, habilitó una feria virtual con vacantes en choferes, bodega y autoservicio, y cualquier persona puede aplicar sin salir de la casa

Por Fabiola Montoya Salas

Mayca Foodservice, empresa que forma parte de Sysco, anunció una feria virtual de empleo con múltiples vacantes en sus áreas de distribución, bodega y autoservicios. La compañía destacó que promueve la diversidad, equidad e inclusión, por lo que invita a personas con distintos perfiles a postularse.








Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.