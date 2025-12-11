Empleo noticias

Masaca busca ayudantes de producción en Heredia

Acá le contamos cómo puede aplicar a los puestos de Masaca

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted necesita trabajo, esta podría ser la oportunidad que estaba esperando, porque la empresa Masaca, en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, abrió plazas para ayudantes de producción.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleomasacaayudantes de producción
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.