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Más de 1.500 puestos de empleo lo esperan en feria gratuita que se realizará en la Antigua Aduana

Más de 60 empresas participarán en la feria Hello Brete, donde usted podrá encontrar trabajo en distintos sectores y mejorar su perfil profesional

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Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda buscando trabajo, esta es una oportunidad que no puede dejar pasar.








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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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