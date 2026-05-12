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Liberty tiene varios puestos de empleo: vea cómo aplicar

La empresa participará por primera vez en Talent Costa Rica de Procomer con puestos técnicos, administrativos y especializados

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Por Fabiola Montoya Salas

Si quiere meterse de lleno en el mundo tecnológico, esta oportunidad le puede caer como anillo al dedo. La empresa Liberty Costa Rica anunció que tendrá más de 70 plazas disponibles en la feria de empleo Talent Costa Rica de Procomer.








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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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