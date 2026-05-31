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¿Le gustaría trabajar rodeado de Legos? Reconocida tienda abrió vacantes en varias zonas del país

Las plazas son para cajeros-vendedores en tiendas Lego ubicadas en centros comerciales de San José, Cartago y Alajuela

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Por Fabiola Montoya Salas
Empleo Lego
Hay varias vacantes para las tiendas Lego. (Lego/Cortesía)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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