¿Le gustaría trabajar en la CCSS? Hospital Nacional de Niños tiene vacantes disponibles en esta área

El Hospital Nacional de Niños abrió un proceso para contratar auxiliares de enfermería, por lo que si usted cuenta con la preparación requerida, esta puede ser una buena oportunidad laboral dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La institución informó que las personas interesadas deben registrarse obligatoriamente en el Módulo de Ingreso de Talento Humano (MITH), plataforma oficial de la CCSS, ya que solo quienes completen este paso serán considerados en el proceso de selección.

Acá le contamos cómo puede aplicar. (la teja/hospital Nacional de niños)

Para optar por el puesto, usted debe cumplir con los siguientes requisitos:

Estar incorporado(a) al Colegio de Enfermeras(os) de Costa Rica .

. Contar con licencia de Auxiliar de Enfermería vigente.

El registro se realiza en la dirección https://rrhh.ccss.sa.cr/MITH/, enlace que también se encuentra disponible en la descripción de la publicación oficial del hospital.

Además, si usted necesita más información sobre el proceso de contratación, puede escribir al correo electrónico gm_reclutamientohnn@ccss.sa.cr, habilitado por el centro médico para atender consultas relacionadas con esta convocatoria.

El Hospital Nacional de Niños recordó la importancia de que los datos ingresados en la plataforma estén completos y actualizados, ya que esa información será clave durante la revisión de los perfiles y eventuales llamados.

