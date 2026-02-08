¿Le gustaría trabajar en el Automercado? Así puede enviar su currículum

Aca le contamos cómo aplicar a los puestos de Automercado.

Si usted quiere arrancar el año con trabajo fijo, todavía está a tiempo porque Automercado anunció que se encuentra en busca de personal y habilitó su plataforma digital para recibir postulaciones.

La información fue compartida por medio de sus cuentas oficiales, donde publicaron un afiche explicando paso a paso cómo pueden aplicar las personas interesadas en formar parte del equipo.

Para postularse, usted debe ingresar a la página www.empleo.automercado.cr o escanear el código QR que aparece en la imagen oficial, el cual lo dirige directamente al sitio de registro.

Anímese a aplicar a los puestos de Auto Mercado. captura (captura /Auto Mercado)

Una vez dentro, tendrá que inscribirse, registrar sus datos personales y adjuntar su hoja de vida. Después de completar el proceso, su información quedará en manos del departamento de Recursos Humanos, que lo contactará en caso de que su perfil calce con alguno de los puestos disponibles.

Si anda buscando una oportunidad laboral y desea formar parte de una empresa consolidada en el país, esta puede ser su opción.

