¿Le gustaría trabajar en el Automercado? Así puede enviar su currículum

Si usted quiere arrancar el año con trabajo fijo, todavía está a tiempo porque Automercado anunció que se encuentra en busca de personal y habilitó su plataforma digital para recibir postulaciones.
La información fue compartida por medio de sus cuentas oficiales, donde publicaron un afiche explicando paso a paso cómo pueden aplicar las personas interesadas en formar parte del equipo.
Para postularse, usted debe ingresar a la página www.empleo.automercado.cr o escanear el código QR que aparece en la imagen oficial, el cual lo dirige directamente al sitio de registro.
LEA MÁS: Ministerio de Justicia abre reclutamiento para Agente de Policía Penitenciario: cómo aplicar
Una vez dentro, tendrá que inscribirse, registrar sus datos personales y adjuntar su hoja de vida. Después de completar el proceso, su información quedará en manos del departamento de Recursos Humanos, que lo contactará en caso de que su perfil calce con alguno de los puestos disponibles.
LEA MÁS: ¿Busca trabajo en Heredia? NOVEX hará feria de empleo por apertura de nueva ferretería
Si anda buscando una oportunidad laboral y desea formar parte de una empresa consolidada en el país, esta puede ser su opción.
LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Municipalidad de San Rafael de Heredia abre base de datos para recibir currículums
Consejos para ir a una feria de empleo:
- Lleve varios currículums impresos y bien presentados: Aunque muchas empresas reciben datos digitales, en una feria de empleo usted compite cara a cara. Tener copias listas demuestra preparación y seriedad.
- Preséntese como si fuera a una entrevista: No vaya en modo informal. Vista de manera profesional y cuide su lenguaje corporal. Desde que entra al lugar lo están observando.
- Tenga claro qué busca: No llegue a preguntar “¿qué tienen?”. Investigue antes qué empresas estarán presentes y diríjase a los puestos que realmente se ajusten a su perfil.
- Prepare una presentación corta sobre usted: En 30 segundos debe poder explicar quién es, qué experiencia tiene y qué puede aportar. Sea concreto y seguro.
- Haga seguimiento después: Si alguna empresa le da contacto o le indica que aplique en línea, hágalo ese mismo día o al siguiente. La rapidez y el interés pueden marcar la diferencia.