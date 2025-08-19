KFC tendrá dos grandes ferias de empleo

KFC Costa Rica realizará ferias de empleo en San José y Santa Ana los días 21 y 22 de agosto.

Si usted anda buscando brete, ponga atención porque KFC Costa Rica está reclutando personal para sus próximas aperturas y realizará dos ferias de empleo esta misma semana.

La primera se hará el jueves 21 de agosto en el KFC Palace, en San José, avenida segunda, costado norte del Parque Central, de 10 a.m. a 4 p.m.

La segunda será el viernes 22 de agosto en el KFC Santa Ana, por la autopista Vía Lindora, frente al antiguo Matra, también de 10 a.m. a 4 p.m.

La empresa está en busca de personas comprometidas, con buena actitud para trabajar en equipo y brindar un servicio al cliente de primera.

Requisitos

Tener al menos la primaria completa.

Carnet de manipulación de alimentos (deseable).

Disponibilidad para horarios rotativos, fines de semana y feriados.

KFC Costa Rica amplió su presencia en el país con la apertura de dos nuevos restaurantes. (KFC/Cortesía)

No es necesario contar con experiencia previa, por lo que se convierte en una muy buena oportunidad para quienes andan detrás de su primer trabajo formal.

¿Qué debe llevar?

Si usted quiere pulsear una oportunidad, debe llevar: hoja de vida, copia de cédula, hoja de delincuencia, originales y copias de títulos académicos y tres cartas de recomendación.

Según informó la cadena, el objetivo es darles la oportunidad a más personas de sumarse a una empresa en expansión y con chance de crecimiento.

Para más detalles, puede revisar el perfil en LinkedIn de KFC Costa Rica.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

6. Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

