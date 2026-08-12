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KFC busca personal en Heredia y no exige experiencia para aplicar

La empresa busca personas con primaria completa y no es necesario tener experiencia previa para aplicar.

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Por Fabiola Montoya Salas
KFC estará en feria de empleo en Desamparados el 30 de abril con vacantes abiertas y requisitos básicos.
KFC tiene una feria de empleo en Heredia. (KFC Costa Rica/Cortesía)







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vacantes disponiblesempleos sin experienciaKFC Costa Ricaferia de empleo 17 de agosto
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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