KFC busca personal en Heredia y no exige experiencia para aplicar

KFC tiene una feria de empleo en Heredia.

Si usted está buscando una oportunidad laboral, esta información le puede interesar. KFC Costa Rica realizará una feria de empleo en Heredia como parte del proceso de contratación de personal para la próxima apertura de uno de sus restaurantes.

La feria se llevará a cabo el lunes 17 de agosto, de 10 a. m. a 2:30 p. m., en el KFC Heredia, ubicado frente al Centro Comercial Plaza Heredia, en Pirro.

La empresa busca personas comprometidas con el servicio al cliente y el trabajo en equipo para incorporarse a su equipo.

Estos son los requisitos para aplicar

De acuerdo con Roger Víquez, gerente de Recursos Humanos de KFC Costa Rica, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

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Tener primaria completa .

. Contar con carné de manipulación de alimentos , aunque este es un requisito deseable.

, aunque este es un requisito deseable. Tener disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana y feriados.

Una de las ventajas de esta oportunidad es que no es necesario contar con experiencia previa en puestos similares, por lo que también puede ser una opción para quienes buscan iniciar su vida laboral.

¿Qué documentos debe llevar?

Si usted está interesado en participar en la feria de empleo, debe presentarse con la siguiente documentación:

Hoja de vida.

Copia de la cédula.

Hoja de delincuencia.

Original y copia de los títulos académicos.

Tres cartas de recomendación.

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KFC Costa Rica indicó que esta contratación forma parte de su plan de expansión para 2026 y busca, además de fortalecer su equipo de trabajo, generar oportunidades laborales para las personas de las comunidades donde tendrá presencia.

Para conocer más detalles sobre esta feria y otras oportunidades laborales disponibles, puede consultar el perfil de KFC Costa Rica en LinkedIn.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja podrá encontrar ferias de empleo, vacantes y consejos laborales.