K-9 Internacional realizará feria de empleo en Barva con atractivos beneficios para sus colaboradores

La empresa K-9 Internacional invita a todas las personas interesadas a participar en su feria de empleo, organizada en conjunto con la Agencia Nacional de Empleo y la Municipalidad de Barva.

LEA MÁS: Forza Cash Logistics tendrá feria de empleo con vacantes para choferes, custodios y cajeros en Heredia

La actividad es organizada en conjunto con la Agencia Nacional de Empleo y la Municipalidad de Barva. (Rafael Pacheco Granados)

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 7 de noviembre, de 9:00 a.m. a 2:00 de la tarde, en el Centro de Innovación y Tecnología de Barva, Heredia.

LEA MÁS: Latino muestra cómo ganar 25 dólares en solo 30 minutos de trabajo en Estados Unidos

Los interesados tendrán la oportunidad de postularse para diferentes puestos, y la compañía destaca que ofrece beneficios atractivos para sus colaboradores, como asociación solidarista, psicólogo de planta, póliza de vida y uniforme de calidad sin costo.

LEA MÁS: Joven demuestra que con disciplina y constancia se puede estudiar, trabajar y dedicar tiempo a la familia

La feria de empleo será el 7 de noviembre. (captura /captura)

Cabe destacar que la empresa busca personas comprometidas y con ganas de crecer profesionalmente. La feria es una excelente oportunidad para conocer de cerca la empresa, sus vacantes y los beneficios que ofrece.

Los aspirantes deberán llevar su currículum actualizado y documentos que acrediten estudios y experiencia, con el fin de agilizar el proceso de selección. La compañía enfatiza que se trata de un proceso transparente y abierto para toda la comunidad, fomentando la inserción laboral y la oportunidad de desarrollo en la región.