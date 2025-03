Intricon Corporation busca personal para su nueva planta en Grecia

La empresa Intricon Corporation está buscando gente para su nueva planta en Evolution Free Zone; por eso, si busca una oportunidad, no dude en aplicar.

Resulta que esta organización, que viene desde Minnesota, Estados Unidos, está montando un edificio grandote para hacer dispositivos médicos, por lo que ya empezaron a buscar personal en diferentes áreas.

Según Shaun Blakeman, director financiero de la empresa, están buscando gente con ganas de trabajar y aprender, porque quieren seguir creciendo aquí en Tiquicia.

En Intricon Corporation quieren mezclar el talento de acá con la tecnología más moderna, para hacer productos innovadores y de buena calidad.

La empresa en este momento está contratando personal en diversas áreas como:

Operarios de manufactura.



Inspectores de Calidad.



Técnicos de Mantenimiento.



Si usted tiene experiencia en la industria médica o electrónica, no dude en aplicar, pero si no, no se desanime, porque también están buscando gente con tercer año de colegio o bachillerato, o con estudios técnicos.

Si le interesa alguno de estos puestos, puede meterse en estos enlaces para aplicar:

Operario Senior: bit.ly/4hz56hU



Inspector de Calidad ll: https://bit.ly/3PVnyW3



Técnico de Mantenimiento: https://bit.ly/4jvLk8V



Currículum

Tenga en cuenta que un currículum debe ser claro y conciso, en el cual se deben señalar capacidades y experiencia relevantes.

Si no sabe cómo hacerlo, inicie con sus datos personales, como nombre completo, dirección de contacto (provincia en la que vive), teléfono y correo electrónico. En la sección de objetivo profesional, mencione brevemente qué busca y cómo puede aportar al puesto.

En la experiencia laboral debe enlistar sus trabajos anteriores en orden cronológico, comenzando con el más reciente. En este se incluye el nombre de la empresa, cargo, fechas y una breve descripción de las responsabilidades y logros.

En la educación, se menciona la formación académica, especificando títulos obtenidos, instituciones y fechas. Si tienes certificaciones o cursos relevantes, se deben incluir en una sección aparte. No olvide detallar sus habilidades, como idiomas, conocimientos técnicos y herramientas específicas. Todos los datos son de suma importancia para que el departamento de recursos humanos haga la selección adecuada.