INA abre feria de empleo en Cartago con plazas para bodegueros, operarios y técnicos

Acá le contamos todos los detalles de la feria de empleo.

Si usted está buscando una oportunidad laboral, preste atención porque el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) realizará una feria de empleo en Cartago con decenas de vacantes disponibles en diferentes áreas.

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La actividad se llevará a cabo este jueves 4 de junio de 2026, de 8 a.m. a 3:30 p.m., en la Unidad Regional de Cartago del INA, ubicada al costado norte de Metrocentro.

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En la feria participarán varias empresas que buscan personal para distintos puestos, por lo que la oferta está dirigida a personas con diferentes perfiles laborales.

Entre las compañías participantes destacan Esmera, Relaxtech Internacional SRL, Coral Servicios de Alimentación, Petrogás, Fiore Catering Service, G-RAU, Biomerics, ADMEDES S.A. y Fortech.

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Las empresas estarán recibiendo currículums para vacantes como:

Bodeguero.

Ayudante de cocina.

Operario industrial.

Mecánico automotriz.

Técnicos electromecánicos.

Operario de producción.

Cocineros.

Operario de limpieza.

Y otros puestos adicionales.

La organización recomienda a los interesados presentarse con su currículum actualizado y documentos personales que puedan ser requeridos durante los procesos de reclutamiento.

La feria de empleo será este 4 de junio. Captura (captu/captura)

Oportunidad para encontrar empleo

Este tipo de actividades permite que los candidatos tengan contacto directo con representantes de recursos humanos de diferentes empresas, lo que facilita la entrega de documentos y la posibilidad de participar en procesos de selección de forma inmediata.

Las personas que requieran más información pueden comunicarse al correo jalfaroespinoza@ina.ac.cr o llamar al teléfono 2220-7128.

Consejos para ir a una feria de empleo:

Antes de asistir a la feria de empleo, lleve varias copias de su currículum actualizadas y revise bien la información que incluye. También es recomendable investigar un poco sobre las empresas participantes para que pueda demostrar interés y preparación durante cualquier entrevista o conversación.