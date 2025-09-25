Importante empresa tendrá una feria de empleo este sábado

La empresa tendrá una feria de empleo este sábado. Cortesía

Portafolio Inmobiliario va a realizar una feria de empleo este sábado 27 de setiembre, en Torre Universal, en horario de 9:00 a. m. a 3:00 p.m., en la que abrirá 40 plazas laborales para distintos puestos dentro de la empresa.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen trabajar en áreas como limpieza, mantenimiento, servicio al cliente, protección de activos y personal para parqueo, cargos clave para el correcto funcionamiento de los proyectos de la compañía y la atención a visitantes y usuarios.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? ICE necesita operarios, eléctricos y más en Paso Canoas y alrededores

Los nuevos colaboradores tendrán acceso a beneficios adicionales a los que exige la ley, incluyendo asociación solidarista, médico de empresa, días libres por cumpleaños, licencias por maternidad y paternidad, así como programas de bienestar y desarrollo profesional. Además, Portafolio Inmobiliario asegura un entorno laboral que fomenta la estabilidad y el crecimiento a largo plazo.

LEA MÁS: Feria de empleo ofrece variedad de puestos de trabajo en Cartago

La empresa busca varios perfiles. Cortesía (Cortesíac/cortesía)

“Para Portafolio Inmobiliario, el talento humano es esencial en la consolidación de cada proyecto. Esta feria de empleo abre la oportunidad de que más personas se unan a un equipo que reconoce su esfuerzo, ofrece condiciones competitivas y acompaña su desarrollo profesional”, agregó Ana Laura Rojas, directora de Asuntos Corporativos de la empresa.

LEA MÁS: Hospital San Vicente de Paúl busca médicos con disponibilidad inmediata

Los interesados podrán presentar su currículum impreso el día de la feria o enviarlo previamente al correo reclutamiento@portafolio.cr

Consejos para aplicar a puestos en línea