Hyatt Place abre feria de empleo en Heredia: buscan personal bilingüe y con experiencia en hotelería

Si usted está buscando trabajo en el sector hotelero, Hyatt Place tiene buenas noticias. El próximo miércoles 19 de noviembre realizará una feria de empleo en BeeWorking Heredia, contiguo a la tienda Aliss, en Cariari, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
La cadena hotelera busca anfitriones bilingües de recepción y alimentos y bebidas, cocineros, pileros, personal de mantenimiento, agentes de contabilidad, agentes de prevención, camareras de áreas públicas y coordinador de ventas.
La experiencia previa en hotelería será valorada, por lo que se recomienda a los interesados llevar su hoja de vida actualizada para las entrevistas.
Este tipo de oportunidades son ideales para quienes buscan crecer profesionalmente en la industria hotelera, acceder a beneficios laborales competitivos y formar parte de un equipo internacional reconocido por su calidad en servicios y atención a huéspedes.
Tres consejos prácticos para ir a una feria de empleo:
- Vaya preparado con su hoja de vida actualizada: Lleve varias copias físicas de su currículum y, si puede, una versión digital en su celular o tableta. Asegúrese de que esté ordenada, sin errores y que resalte sus habilidades y experiencia más relevantes. Esto le permitirá causar una buena primera impresión con los reclutadores.
- Preséntese de manera profesional: Vístase de manera adecuada según el tipo de trabajo al que aspira y cuídese en su higiene personal. Su presentación cuenta tanto como su experiencia, así que muestre confianza y disposición al interactuar con los representantes de las empresas.
- Haga preguntas y demuestre interés: No se limite a entregar su hoja de vida; pregunte sobre los puestos, los beneficios y las oportunidades de crecimiento. Mostrar interés genuino puede marcar la diferencia y ayudarle a destacarse entre otros candidatos.