Hyatt Place abre feria de empleo en Heredia: buscan personal bilingüe y con experiencia en hotelería

Si usted está buscando trabajo en el sector hotelero, Hyatt Place tiene buenas noticias. El próximo miércoles 19 de noviembre realizará una feria de empleo en BeeWorking Heredia, contiguo a la tienda Aliss, en Cariari, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

La cadena hotelera busca anfitriones bilingües de recepción y alimentos y bebidas, cocineros, pileros, personal de mantenimiento, agentes de contabilidad, agentes de prevención, camareras de áreas públicas y coordinador de ventas.

La experiencia previa en hotelería será valorada, por lo que se recomienda a los interesados llevar su hoja de vida actualizada para las entrevistas.

Este tipo de oportunidades son ideales para quienes buscan crecer profesionalmente en la industria hotelera, acceder a beneficios laborales competitivos y formar parte de un equipo internacional reconocido por su calidad en servicios y atención a huéspedes.

Tres consejos prácticos para ir a una feria de empleo: