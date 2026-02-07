Empleo noticias

Hotel Hyatt Centric San José Escazú abre plazas y usted podría ser parte del equipo

La cadena internacional busca personal en distintas áreas como salón, recepción, bar y otras más

Por Fabiola Montoya Salas
El Hyatt Centric San José Escazú inaugura 161 habitaciones y dos restaurantes inspirados en la cultura costarricense.
El Hyatt Centric San José Escazú inaugura 161 habitaciones y dos restaurantes inspirados en la cultura costarricense.







Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

