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Hotel en La Sabana busca personal: ofrecen trabajo fijo, beneficios y buen ambiente

Cadena hotelera abrió varias vacantes y pide experiencia, inglés y ganas de bretear

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Por Fabiola Montoya Salas
Feria empleo Fidélitas
El hotel tiene varios puestos de empleo. (Fidélitas/Fidélitas)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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