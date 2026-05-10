Hotel en La Sabana busca personal: ofrecen trabajo fijo, beneficios y buen ambiente

El hotel tiene varios puestos de empleo.

Si usted anda buscando trabajo en hotelería, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

El hotel Crowne Plaza San José La Sabana anunció que está contratando personal para varias áreas, como parte de su crecimiento.

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La empresa anda en busca de personas comprometidas, con buena actitud y ganas de salir adelante.

Hay varios puestos disponibles

Las vacantes abiertas son para cajero-host, camareras, jefe de mantenimiento y líder de servicio al cliente.

Eso sí, tome en cuenta que para la mayoría de los puestos es indispensable contar con experiencia en el área y, además, experiencia en hotelería.

También piden un nivel de inglés intermedio, especialmente para los puestos que implican atención directa al cliente.

A esto se le suma algo clave: actitud positiva, proactividad y disponibilidad de horarios.

Acá le contamos todo lo que pide la empresa. Captura (captu/captura)

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Ofrecen estabilidad y beneficios

Según detallaron, quienes logren entrar tendrán estabilidad laboral y contrato por tiempo indefinido.

Además, el hotel ofrece beneficios como médico de empresa, asociación solidarista y alimentación subvencionada.

Otro punto que destacan es el ambiente laboral, que aseguran es uno de los grandes atractivos para quienes buscan crecer en este sector.

Acá le contamos que se necesita para aplicar. (Shutterstock /Shutterstock)

¿Cómo aplicar?

Si le interesa alguna de las vacantes, debe enviar su currículum indicando claramente el puesto al que desea aplicar.

Puede hacerlo por WhatsApp al número 6172-7848 o al correo electrónico rh@corobicicp.co.cr.

El hotel está ubicado en Sabana Norte, contiguo al Parque Metropolitano La Sabana, en San José.

Así que si usted cumple con los requisitos y quiere una oportunidad en hotelería, no lo piense mucho y mande su hoja de vida.