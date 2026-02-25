Hospital México tendrá una feria de empleo esta semana

La feria de empleo del hospital México se realizará el 26 y 27 de febrero.

Si usted anda buscando trabajo, esta puede ser una buena oportunidad. El Hospital México anunció que van a realizar la Feria de Empleo HM2026, organizada por la Dirección Administrativa Financiera junto con la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.

La actividad se llevará a cabo los días 26 y 27 de febrero del 2026, en horario de 8 a.m. al mediodía, en la planta baja de la torre noreste (antigua explanada) del centro médico.

¿Cuál es el objetivo?

Según informó la organización, la feria busca atraer personas interesadas en formar parte de la institución, ampliar la base de oferentes externos y contar con personal disponible para cubrir necesidades en temporadas altas de sustituciones, una vez agotados los registros institucionales.

La feria de empleo del hospital será por 2 días. (empleo /empleo)

¿Qué puestos estarán disponibles?

En esta edición se estarán recibiendo oferentes para los siguientes cargos:

Trabajador de Servicios Generales

Nutrición

Enfermería

Registros médicos

Informática

Requisitos

Se recomienda llevar impreso el currículum registrado en el Módulo de Ingreso de Talento Humano (MITH).

Además, dependiendo del puesto, se solicita como requisito académico contar con título de sexto grado, noveno año o bachillerato.

Los detalles específicos de cada perfil pueden consultarse en el canal oficial de WhatsApp “Conexión HM”.

Si usted cumple con los requisitos y quiere abrirse camino en el sector salud, puede aprovechar estos dos días para presentar su hoja de vida directamente en el hospital.

