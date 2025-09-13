Hospital México busca personal en el área de administración de servicios

El Hospital México anda en busca de personal en un área específica: Médico asistente especialista en administración de servicios de salud, una oportunidad para quienes tengan la formación y experiencia en esta rama.
Los requisitos para el puesto del Hospital México son:
- Estar incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, como especialista en la rama correspondiente.
- Contar con la especialidad en Administración de Servicios de Salud.
Cómo aplicar:
Si usted cumple con los requisitos, debe presentar su currículum de manera obligatoria en el sistema de recursos humanos en línea de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a través del sitio: www.ccss.sa.cr
Consejos para que le vaya bien en una feria de empleo
- Lleve varios currículums: Presente su hoja de vida impresa y, si puede, también en formato digital (USB o celular). Así se asegura de no quedarse sin opciones si una empresa se la pide en distinto formato.
- Vístase de manera adecuada: No tiene que ir de saco y corbata, pero sí con ropa limpia, ordenada y presentable. Recuerde que la primera impresión cuenta mucho.
- Llegue temprano: Hacer fila con tiempo le permitirá ser de los primeros en entregar su currículum y conversar sin tanta prisa con los reclutadores.
- Infórmese sobre las empresas: Averigüe antes qué compañías estarán y qué puestos ofrecen. Así puede enfocar mejor su presentación y destacar sus habilidades.
- Prepare una breve presentación personal: Cuando lo saluden, preséntese con seguridad: diga quién es, qué experiencia tiene y en qué le gustaría trabajar. Sea breve y claro.
- Mantenga una actitud positiva y respetuosa: Salude, dé las gracias y muestre entusiasmo por la oportunidad. Eso puede marcar la diferencia con otros candidatos.
- Lleve sus documentos en orden: Tenga a mano copias de su cédula, títulos, cartas de recomendación o certificaciones, por si alguna empresa se lo solicita.