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Hospital Las Américas anuncia feria de empleo con vacantes en áreas médicas, administrativas y creativas

El centro médico busca fortalecer su equipo en Pérez Zeledón con nuevos profesionales y personal operativo

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Por Fabiola Montoya Salas
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Estos son los puestos de empleo disponibles. captura (cap/empleo)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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