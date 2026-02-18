Habrá feria de empleo en Alajuelita: estas empresas estarán contratando

Si usted está buscando trabajoo quiere mejorar su situación laboral, preste atención porque este jueves 20 de febrero se realizará la Feria de Empleo Alajuelita–Bretea, donde varias empresas estarán recibiendo currículums y reclutando personal.

La feria de empleo será el 20 de febrero. ( - /Getty Images)

La actividad tendrá lugar en el Salón Comunal de Concepción Abajo, ubicado frente a la iglesia católica, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Durante la jornada habrá oportunidades en puestos operativos, administrativos y comerciales.

La feria de empleo será el 20 de febrero. (feria de empleo /captura)

Entre las empresas participantes están:

Novapark

Bill Gosling Outsourcing

Grupo SFA

Corporación del Valle Metropolitano S.A.

Pierre Cardin

G4S

Corporación K-9

Securitas

Las personas interesadas deben llevar su currículum, ya sea en formato físico o digital, para poder participar en los procesos de reclutamiento que se realizarán en el lugar.

La feria es organizada por la Asociación de Desarrollo Integral de Concepción Abajo, en conjunto con Grupo Bretea, con el objetivo de generar más oportunidades de trabajo para los vecinos de la comunidad.

Consejos para armar un buen currículum:

1. Sea claro y vaya al punto:Su currículum no debe ser una autobiografía. Una o dos páginas bien estructuradas son suficientes. Incluya solo información relevante para el puesto al que está aplicando.

2. Destaque su experiencia más importante: Coloque primero los trabajos más recientes y detalle logros concretos, no solo funciones. Por ejemplo, no diga solo “atención al cliente”, explique qué logró o qué responsabilidad tenía.

3. Cuide la ortografía y la presentación: Errores ortográficos o un documento desordenado pueden dejarlo fuera del proceso de inmediato. Use un formato limpio, profesional y fácil de leer.

4. Adapte el currículum al puesto: No envíe el mismo documento para todo. Ajuste su perfil y experiencia según lo que pide la empresa. Resalte lo que más se relacione con esa vacante.

5. Incluya datos de contacto actualizados: Asegúrese de que su número de teléfono y correo electrónico estén correctos. Use un correo profesional, preferiblemente con su nombre y apellido.