Habrá feria de empleo en Alajuelita: estas empresas estarán contratando

La actividad se realizará este jueves 20 de febrero en Concepción Abajo y ofrecerá puestos operativos, administrativos y comerciales

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted está buscando trabajoo quiere mejorar su situación laboral, preste atención porque este jueves 20 de febrero se realizará la Feria de Empleo Alajuelita–Bretea, donde varias empresas estarán recibiendo currículums y reclutando personal.








