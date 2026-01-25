Empleo noticias

Grupo Monge tendrá feria de empleo y busca personal para trabajar en Santa Ana

La feria de empleo será este martes 27 de enero

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda en busca de trabajo, esta información le puede interesar, ya que Grupo Monge anunció que realizará una feria de empleo para contratar personal en distintas áreas y así reforzar su equipo de trabajo en Santa Ana.








Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

