Empleo noticias

Grupo Monge abre nuevas oportunidades de trabajo en varias zonas del país

Acá le contamos cómo puede aplicar en Grupo Monge

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda buscando trabajo, esta información le interesa. Grupo Monge abrió nuevas vacantes en diferentes zonas de Costa Rica y está ofreciendo oportunidades laborales en varias áreas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleogrupo monge
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.