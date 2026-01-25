Empleo noticias

Grupo Eulen abre feria de empleo en Alajuela: buscan misceláneos y comodines

La convocatoria será este martes 27 de enero en la Casa Rosada, frente al parque Central de Alajuela, y usted debe llevar todos los documentos impresos

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda buscando trabajo en Alajuela, esta información le interesa, ya que Grupo Eulen realizará una feria de empleo para contratar personal en los puestos de misceláneos y comodines.








